si vous possédez toujours comme moi le XIM APEX, il suffit de le combiner au "Beloader" qui permet de jouer à tous les jeux "version PS5" via clavier / souris : https://www.beloader.com/ Pour le branchement, aucun soucis, ça marche avec la Dualsense (voir photo)Pour XSS, le XIM APEX fonctionne toujours, aucun soucis. On peut toujours jouer sans ce "Beloader".Je viens d'acheter ce Beloader 49€ fdpin, je le reçois dans 15jours. Je testerai çaEn ce moment, c'est Covid pour moi (toujours positif, déjà 9jours d'isolement, jeudi je serai libre) !! Toujours positif une semaine après, du coup, on prolonge l'isolement !! ça fait chier ....Comme j'ai rien à faire, je suis depuis hier sur twitch une compétition CS GO et ça me redonne envie d'y jouer. Il est dispo sur console que ce soit XBOX ou PS5 ???Si ce n'est pas le cas, je basculerai sur CrossfireX (GP)PS : le "Beloader" fonctionne en étant connecté au wifi également mais pour éviter des déco, il vaut mieux via un cable (voir photo), du coup, il faudra ajouter ce "lan adapter", bien prendre le modèle RTL8152 qui est compatible avec le Beloader car tout les "lan adapter" ne sont pas compatible :Pas besoin d'avoir une grosse connexion (j'ai 12mega en attendant la fibre ...) il me semble car c'est le réseau local qui est important ! Donc simplement un câble, ça sera mieux que le wifi. Pour la fibre, moi j'attends toujours .... tout les branchements sont fait, on attend maintenant que mon adresse remonte pour l'éligibilité puis basculer mon abo vers la fibre ....et ensuite prendre rdv donc pour mettre la prise dans l'appartement. J'espère avoir la fibre ce mois ci ....Video : https://youtu.be/88rNyBVnsCs?t=190 Petit aperçu sur cette vidéo mais 2 erreurs à ne pas faire !! Il faut brancher le beloader sur une prise via un chargeur de tel (car il faut assez de courant pour le beloader + lan adapter + xim apex + hub du xim apex + clavier + souris et dualsense), via l'usb de la ps5, pas suffisant !Et seconde chose, il faut ajouter au branchement le "lan adapter" et donc cabler tout ça ! et pas via le wifi. (voir branchement photo ci dessus), bien sur, la ps5 et le beloader doivent être sur le même réseau