Pour ceux qui cherchent un mini PC pour différents usages (serveur, émulation, bureautique), il y a ce HP Prodesk 600 G2 (4 Go de RAM, 500 Go HDD, un quad-core i5-6500T) pour 150 euros (fdp compris).Assez surpris de trouver à ce prix un mini PC avec un Intel 6th gen. En général, on trouve des Lenovo M93P (Intel 4th gen) à ce prix. L'équivalent Lenovo avec un i5-6500T est à 190 euros et 200 euros chez Dell.