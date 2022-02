C'est un ordinateur monocarte x86 alimenté par AMD Ryzen et il est plus petit que le Raspberry Pi 4 ! Dans cette vidéo, nous jetons un coup d'œil au DFI GHF51, un mini PC/SBC Ryzen embarqué ultra-compact.

Il utilise le Ryzen 1606G avec la carte graphique Radeon Vega 3 et 4 Go de RAM LPDDR4 et il fonctionne sous Windows ou Linux.

Nous faisons un tour d'horizon, nous effectuons quelques benchmarks, nous testons la lecture de 4 vidéos et enfin nous voyons si cette carte peut faire tourner des émulateurs de jeux PC comme PCSX2 pour PS2, PPSSPP pour PSP, et même essayer l'émulateur Dolphin pour les jeux Gamecube et Wii !