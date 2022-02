Salut,Petit retour rapide concernant le gamepass android pour les potentiels intéressés. Globalement ça fonctionne bien, n'ayant pas encore de Xbox je n'ai pas pu tester l'installation de jeux a distance.On voit tout de même qu'il s'agit de la bêta, il y a quand même des problèmes de déconnexion soudaines par moment ou de temps en temps l'impossibilité de lancer un jeu, heureusement ca ne dure pas longtemps. Perso j'evite d'y acceder le soir entre 20h00 et 00h00, c'est l'heure de pointe lol, ca lag à mort chez moi et c'est quasiment injoignable, j'imagine qu'il y à trop de gens connectés.Hormis ça c'est bien fichu, plutôt ergonomique. Le fait de pouvoir continuer sa partie sur un autre support.. J'espère que dans un futur proche MS donnera la possibilité de jouer aux jeux achetés via le gamepass sans passer par la console même si j'en doute .Avez vous déjà tester cette manette?Je suis en train de faire Gta SA DE en ce moment et c'est un régal. La manette est top, dispose de bonnes cachettes et ideale pour les grosses paluches. Ca transforme réellement le smartphone en switch . Je la recommande pour ceux voulant se lancer au gaming sur smartphone.Qui à déjà essayer l'application ? Quels sont vos retours? Les points que vous souhaiteriez qu'ils soient améliorés?