200 milliards de dollars (bagatelle pour un massacre comme dirait Céline) soit 25% de chute après la perte de plus d'un millions de membres. La fortune de Mark Zuckerberg fond de 30 milliards de dollars.C'est la plus grande perte en un jour de l'histoire pour une entreprise américaine.Cheh!!!!

posted the 02/04/2022 at 02:04 PM by sussudio