Bonjour à tous,



J'ai un PC portable avec un port Thunderbolt 4 et je souhaite acheter un écran pour le connecter dessus.

Si j'achète un écran avec un port USB C je pourrai forcément envoyer le signal video + recharger le PC uniquement grâce à un câble Thunderbolt ou il faut absolument un port Thunderbolt sur l'écran?

Le but de l'opération est d'avoir le moins de câble possible.

Si vous avez une bonne référence d'écran, je suis preneur dans les 500€ + de 29 pouces.