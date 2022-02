Voila la seule présentation en français que j'ai pu trouver au sujet du jeu d'instruction RISC-V (prononcé en anglais « RISC five » et signifiant « RISC cinq »).Les chinois et les russes s'intéressent de très prés à cette architecture de jeu d'instructions ouverte et libre qui pourraient leur permettre dans le futur d'obtenir une TOTALE indépendance dans le secteur clé des semi-conducteurs.C'est assez ironique étant donné que RISC-V a été crée au sein de la division informatique de l'Université de Californie à Berkeley, aux États-UnisIl n'y a pas que les états qui sont intéressés. Apple recherche activement des ingénieurs spécialisé sur RISC-V. On imagine bien qu'après l'affaire du rachat avorté de ARM par Nvidia, Apple souhaite obtenir par tout les moyens une indépendance technologique totale et ne plus être en position de faiblesse dans ce secteur ultra sensible.