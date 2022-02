Bonsoir,



Question pour les joueurs ayant fait la Mise à niveau numérique PS5 à 10 euros.

Les jeux sont aussi jouable sur PS4 ?

J'ai Uncharted 4 en démat, et ma question en attendant une PS5 un jours, c'est possible de payer la mise a jours et jouer a Uncharted Lost Legacy en demat sur PS4 ?