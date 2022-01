RetroNAS est une suite d'outils conçus pour transformer un Raspberry Pi à bas prix en un périphérique NAS (Network Attached Storage) pour les PC, micro-ordinateurs et consoles rétro.Vous pouvez l'utiliser comme un magasin de fichiers central ou un serveur de sauvegarde pour vos anciens et nouveaux ordinateurs et consoles, un NAS avec beaucoup plus d'espace que vos anciens systèmes peuvent attacher nativement, ou comme un dépôt de fichiers entre divers ordinateurs qui peuvent ne pas être compatibles avec les divers outils de partage de fichiers en réseau les uns des autres. Il propose également des outils intéressants, tels que des proxies, pour aider les très vieux navigateurs Web à lire et à télécharger des informations sur l'Internet moderne.Il utilise un certain nombre d'outils open source pour configurer des services et des protocoles réseau compatibles avec une grande variété de systèmes rétro.RetroNAS vise à supporter autant de systèmes anciens et rétro que possible. Si un système a des capacités réseau et qu'un service open source existe pour servir cette capacité, RetroNAS peut essayer de l'intégrer.Certains des projets/protocoles inclus sont :- Samba 4.X - LANMan (NTLMv1, NTLMv2), NetBIOS, CIFS, SMB- Netatalk 2.X - Ancien AppleShare sur AppleTalk (et TCP/IP aussi)- Netatalk 3.X - AFP / Apple Filing Protocol plus moderne sur TCP/IP uniquement- EtherDFS - partage de fichiers de niveau 2 pour MS-DOS- FTP - Protocole commun de transfert de fichiers- TFTP - Protocole de transfert de fichiers trivial et léger- lighttpd HTTP - Serveur Web pour tous les clients HTTP et les navigateurs Web- ps3netsrv - Flux de fichiers pour PlayStation 3 + CFW/HEN + MultiMan ou webMAN MODParmi les systèmes pris en charge figurent :- MS-DOS et clones tels que PC-DOS et FreeDOSMicrosoft Windows 95 et plus,- Apple GS/OS, Classic Mac System 6 et System 7,- Apple Mac OS8, OS9, OS X 10.0 et supérieur,- Atari ST avec client FTP ou navigateur HTTP,- Amiga Workbench 3.X et supérieur avec client FTP ou navigateur HTTP,- Nintendo 3DS avec Homebrew Channel et FBI installer,- Sony PlayStation 2 avec OpenPS2Loader- Sony PlayStation 3 avec CFW/HEN et webMAN-MOD,- Microsoft XBox 360 avec JTAG/RGH, tableau de bord personnalisé et plugin ConnectX,- MiSTer FPGABeaucoup d'autres prévus. Parmi les services supplémentaires, citons :- Nintendo 3DS avec FBI - Génération automatique de code QR pour les installations de la CIA sur le WiFi,- WebOne HTTP proxy pour les anciens navigateurs web sans support SSL/TLS ou Web2.0 pour naviguer sur l'Internet moderne,- Syncthing - partage sécurisé de fichiers personnels sans services en nuage nécessaires- gogrepo - sauvegarde de l'ensemble de votre bibliothèque GOG pour des installations hors ligne sans DRM.- De nombreux autres projets sont prévus,