Pour les possesseurs de PS4 hacké, il est possible de jouer aux jeux Sega Saturn.Une équipe a pu mettre la main sur l'émulateur Saturn d'une compilation sortis sur la console (Cotton).La ou ça devient intéressant c'est que ça serait également le cas pour la Switch.

Like

Who likes this ?

posted the 01/31/2022 at 12:29 PM by sussudio