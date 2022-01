J'écoute plein de genre de sons , mais mine de rien celle-cije la touve violente, émotionnellement et musicalement. Mais j'aime beaucoupJ'écoute aussi plein de chansons, récente ou non.Pour mois une musique et chant c'est différent.[video]http://m.youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU&feature=youtu.be[/videos]

posted the 01/29/2022 at 10:28 PM by gunstarred