From Bedrooms to Billions est un long métrage documentaire de 150 minutes qui raconte l'histoire remarquable et vraie de l'industrie britannique des jeux vidéo de 1979 à aujourd'hui.Les développements de la technologie informatique au Royaume-Uni à la fin des années 70 et au début des années 80 ont inspiré une génération de petites équipes de passionnés, de hobbyistes, d'écoliers, de codeurs et d'entrepreneurs à créer et à publier des jeux véritablement classiques.From Bedrooms to Billions raconte comment la créativité et la vision d'un nombre relativement restreint d'individus ont permis au Royaume-Uni de jouer un rôle clé et pionnier dans le façonnement de l'industrie des jeux vidéo, qui pèse des milliards de dollars et domine aujourd'hui le paysage du divertissement dans le monde moderne.From Bedrooms to Billions est le premier ouvrage à tenter de rassembler cette histoire étonnante. Il comprend des entretiens avec des acteurs clés de l'histoire du Royaume-Uni, tels que Peter Molyneux, Jeff Minter, David Braben, David Perry, Mark Healey et bien d'autres, issus du développement, de l'édition et du journalisme dans le domaine des jeux vidéo au cours des 40 dernières années, ainsi que des archives fascinantes. From Bedrooms to Billions révèle quelques-unes des histoires remarquables, des luttes et des succès qui ont vu l'industrie britannique des jeux vidéo passer de rien du tout à une force majeure composée de penseurs originaux, d'innovateurs et de personnages excentriques. Le film vous emmène dans un merveilleux voyage à travers les premières années du 8 bits, la transition vers l'ère du 16 bits et du PC, l'influence des consoles japonaises et américaines et la disponibilité des financements, jusqu'à aujourd'hui, avec les jeux triple A, le développement indépendant et l'avenir.From Bedrooms to Billions est considéré comme le documentaire sur les jeux vidéo le plus complet et le plus approfondi jamais réalisé. Il est indispensable à toute personne intéressée par les jeux vidéo, que ce soit en tant que joueur ou en tant que créateur.Des chambres aux milliards : The Amiga Years !" est un documentaire long métrage qui explore l'influence du Commodore Amiga et la façon dont il a influencé une génération de développeurs pour amener le développement de jeux vidéo, la musique et l'édition à un tout autre niveau qui a ensuite changé l'industrie du jeu vidéo pour toujours !Ce film, qui est la suite du célèbre From Bedrooms to Billions (2014), se penche sur la création du désormais légendaire Commodore Amiga, un récit remarquable et très personnel raconté par les membres survivants de l'équipe eux-mêmes. Le film explore ensuite comment, une fois sorti en 1985, le Commodore Amiga a contribué à faire évoluer l'industrie des jeux vidéo, car un tout nouvel ensemble de jeux et d'expériences était possible grâce à son incroyable matériel personnalisé. Nombre de ces styles de jeux, de musiques et de démos, ainsi que les techniques de développement développées à l'époque de l'Amiga, sont toujours présents dans l'industrie des jeux vidéo que nous connaissons aujourd'hui.Les interviews incluent les créateurs de Populous, The Secret of Monkey Island, Sensible World of Soccer, Defender of the Crown, Syndicate, Alien Breed, Wings, Shadow of the Beast, Turrican II, The First Samurai, Another World, Flashback, et bien d'autres encore.Ce film sera d'un grand intérêt pour tous ceux qui aiment les jeux ou l'histoire de la remarquable industrie des jeux vidéo.The PlayStation Revolution est un long métrage documentaire indépendant qui dévoile l'incroyable histoire de la création de la PlayStation de Sony. Il s'agit d'un film essentiel pour toute personne intéressée par les jeux vidéo et l'histoire de la plus grande industrie du divertissement au monde. Le film examine les raisons pour lesquelles Sony a décidé de se lancer dans le secteur des jeux vidéo, alors qu'il était déjà dominé par Nintendo et Sega, qui ne se contentaient pas de produire leur propre matériel, mais créaient et publiaient des jeux fantastiques. Pour être compétitif, Sony devait non seulement concevoir et fabriquer un nouveau matériel, mais aussi trouver un moyen de persuader l'industrie du développement de jeux de tenter sa chance et de développer des jeux pour cette console bien avant sa sortie !Ce que Sony allait réaliser avec sa console était une véritable révolution pour l'industrie des jeux, une combinaison de matériel et de technologie de pointe et de capacités sonores incroyables, le tout dans une seule console. Le film comprend des interviews des personnes à l'origine de la console ainsi que de certains des développeurs de jeux vidéo les plus légendaires au monde, responsables de titres à succès tels que Tomb Raider, Wipeout, God of War, Metal Gear Solid, Resident Evil, Gran Turismo, Tekken, Driver, Crash Bandicoot, Shadow of the Colossus, Ridge Racer, Ratchet and Clank, Grand Theft Auto 3, Oddworld, Jak and Daxter et bien d'autres.The PlayStation Revolution est le troisième volet de la série From Bedrooms to Billions, des films qui retracent l'histoire cachée de l'industrie des jeux vidéo.