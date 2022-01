Je suis entrain de le refaire actuellement, et même si il ne vaut pas à mes yeux la trilogie originale, je trouve que malgré certains défauts (j'y reviendrais) c'est un bon jeu, très généreux dans son contenu et qui aurait mérité une suite.Il a d'abord le meilleur gameplay de la série, une grosse amélioration sur ce point par rapport aux 3 premiers jeux , c'est vraiment agréable d'avoir cette souplesse, ensuite ramener le Mako et avoir un feeling 'Mass Effect 1" avec des planètes a explorer est également une bonne idée de mon point de vue.Les mondes sont beaux visuellement, avec une large palette de couleur et vastes, très vastes avec beaucoup de choses a faire, même trop diront certains ? C'est là selon moi le principal défaut du jeu, certaines quêtes annexes lorgnant du coté "fedex", mais personnellement je me suis concentré sur les quêtes principales, celles des alliés et des planètes, en laissant de coté les tâches, et c'est beaucoup plus facile a digéré de cette façonEn parlant des planètes, je regrette malgré tout qu'il n'y en a pas +, même si on a un peu de variété avec les missions de loyauté. Du coté du scénario, alors là nous sommes dans un contexte très différent de la trilogie Shepard, nous n'incarnons pas un guerrier, mais plutôt un explorateur, un pionnier. Et la où beaucoup trouvent que le personnage qu'on incarne n'a pas le charisme de Shepard, je dirais que c'est incomparable, car ici on est un "bleu".C'est là que la comparaison devient difficile car nous sommes devant un seul jeu face a une trilogie complète. Notre personnage aurait eu le temps d'évoluer dans des suites et prendre du galon, comme nos équipiers.L'équipage parlons en, je l'ai trouvé certes de moins bonne qualité que ceux de ME1, 2 et 3, mais malgré tout je n'irais pas jusqu'a dire qu'ils ne sont pas intéressants, au contraire ! Je prend en exemple le Krogan vétéran, Drack, véritable bonne pioche, ou encore Jaal, un Angara, nouveauté de cette opus.J'en viens pour finir aux animations faciales, défaut qui a été très critiqué a sa sortie et qui a été corrigé depuis, personnellement ça ne m'a pas dérangé au point de me gâcher l'expérience de jeu, je trouve l'ensemble très jolie en tout cas avec de magnifiques panoramas.Je le découvre autant sinon avec + de plaisir sur un 2ème run. Pour moi un jeu un peu sous évalué, je n'irais jamais jusqu'a dire que c'est un chef d'oeuvre (n'abusons pas) mais qui n'est pas aussi mauvais que toutes les critiques à sa sortie pourrait le faire penser.Et vous quel est votre avis pour ceux qui l'ont fait ?