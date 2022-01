WTF ?Putain mais j'en reviens pas. Ce ne sont même pas les 70 milliards qui me choque mais juste le fait de le faire.Je sais y a d'autres articles pour en parler mais merde c'est dingue. Bethesda c'était fou, la c'est juste incroyable.LE BEAU GOSSE DE PHILOU :

Who likes this ?

posted the 01/18/2022 at 02:21 PM by liberty