J'ai déménagé, j'avais la fibre 900mega environ, je suis revenu à l'adsl 13mega (9,99€ orange sosh) ... bon après je m'attendais à pire, du genre 5mega max ... je peux quand même regarder la tv + netflix en même temps sur le PC, ça passe sans soucis. J'ai DL le final Dexter New Blood 1go en 15min, c'est raisonnable pour de l'adsl. Après avec la fibre, je DL auparavant un jeu de 50/60gb en 1h. 15fois plus rapide donc.Moins d'une semaine après mon déménagement, ils ont posé le boitier pour la fibre à l'extérieur du bâtiment et tout les branchements ont été effectués dans la rue, les soudures etc ... j'ai contacté ceux qui ont posé ce boitier, tout est prêt pour la fibre.Maintenant, ils ont transmis mon dossier "au dessus d'eux" et je dois attendre que l'info remonte aux FAI pour être éligible, on m'a dit ça peut prendre un mois (c'était la semaine passée), du coup avant mi février, je peux basculer mon abo adsl vers la fibre au même prix (fibre 300mega largement suffisant) et prendre rdv avec un tech (sous 2/3 semaines je crois) pour qu'il vient me raccorder et mettre la prise dans l'appartement.c'est vrai ce délai d'un mois max ou ça peut être plus long ou plus court ???l'adsl ... ça pique ... 3h pour upload une video 1080p de 6min ... d'ailleurs cette nouvelle vidéo est dispo dans ma bannière ci dessus (petit appartement mais totalement neuf), le canapé reçu est plus gros que prévue .... (commandé sur le net)et pour streamer, c'est en 720p 30fps max sur twitch (et encore, c'est pas très jolie) ... sur youtube, ça passe même pas, ça freeze ....voilà pourquoi je ne streame pas en ce moment.Merci d'avance pour vos messages concernant la fibre