Disque dur interne 3.5" - Seagate 2To 7200tr Serial ATA III 256Mo - ST2000DM008



Boîtier PC - Lian-Li PC-O11 Dynamic White TG - MT/ATX



Disque SSD - WD 1To BLACK SN850 M.2 NVMe Gen4 - WDS100T1X0E



Processeur - Intel Core i5-12600K - 3.7GHz/20Mo/LGA1700/Ss Vent./BOX



Alimentation - Corsair ATX 850W - RM850x 80+ Gold Mod. - CP-9020200-EU



Carte mère - Gigabyte Z690 GAMING X - Z690/LGA1700/DDR5/ATX



Mémoire PC - Corsair CMT32GX5M2B5200C40 (2x16Go DDR5 5200 PC41600)



Carte graphique - MSI RTX 3080 GAMING Z TRIO 12G LHR - RTX3080/HDMI/DP



Bon j'ai craqué mon slip!Faut bien jouer à Elden Ring dans les bonnes conditions tout de mêmeMa config actuelle de 2015 était une Gigabyte Gtx 970 couplée à un i5 4690 et 8 go de ram, qui fonctionne aujourd'hui encore très bien mais qui me limite un peu sur du 1440p. Le seul problème rencontré avec ma build fut le SSD que j'ai dû remplacer. Gigabyte est une très bonne marque que je recommande donc, ma carte mère étant une Gigabyte aussi !Mais assez parlé du passé, voici la bête :Bon c'est juste le boîtier çaAutant vous le dire tout de suite, le prix fait mal. Surtout la CG qui avec les pénuries prends facile 500€ dans la vue. Mais bon j'ai profité de la sortie des nouvelles 3080 avec 12go de VRAM pour me faire une nouvelle config.Egalement dans les pièces qui arrachent le portefeuille, la RAM DDR5 5200mhz en CL40, mais bon avec ma carte mère qui devait supporter l'i5 12600k (rapport qualité prix incroyable, et ça défonce les i9 11900k les doigts dans le nez), bah je me suis dit autant être future proof, surtout quand je vois mon précédent PC qui m'aura duré 7 ans (et qui pourrait continuer...) sans changer quoi que ce soit sauf le SSD.Voilà voilà ! Je fais pas souvent d'articles en mode achat, mais bon le 4K60 (voire 8k60) sur Elden Ring ça s'improvise pas