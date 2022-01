Bonsoir,



Mon compte principal Youtube, c'est fait bannir. Je postais des instructions Mega Drive et autres, mais j'étais passé à autres choses, donc pas regardé les droits ou le renouvellement des droits, donc banni de Youtube.



Mais j'ai créer un second compte, mais ce qui est bizarre, se second compte fonctionne sur tout les supports Android. Mais dès que je veux me connecté via un PC cela est impossible. (PC = Windows)



Suis-je le seul, ou cela est-il normal ?