Jeux Vidéo

Hop ! Bonne année à tous ! J’ai (encore) une petite question !Je veux remettre ma PS3 (et peut etre un de ses jours la PS4) et je voudrais savoir la taille maximum géré par la console, j’ai lu par fois des limites énormes, et d’autres fois que ça merdait à 2to… Et les SSD ext sont supportés par la PS3, ça change rien ?