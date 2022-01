Bon ben c'est clair, ce projet est à suivre de près.L'application web se présente sous la forme d'un conteneur Docker à déployer sur son serveur. En une commande elle est en ligne.Sinon tout est automatisé. Que ce soit les fichiers de la configuration initiale ou le scrap des jeux, tout se télécharge en quelques clics.Et cerise sur le gâteau, les manettes sont reconnus nativement par la navigateur web (testé avec une manette PS4).EmulatorJS est un émulateur sous Javascript/NodeJS.Il est composé de deux parties :Backend NodeJS - Pour le téléchargement/la numérisation des roms, la génération/gestion des fichiers de configuration nécessaires pour faire pointer le frontend vers eux, et le téléchargement des ressources artistiques nécessaires.Front-end statique basé sur le web : un mélange de fichiers JSON pour les métadonnées, d'images png pour les logos et les fonds d'écran, de vidéos pour les aperçus de jeux, et la logique de base pour le lancement et l'exécution des jeux.Tout fonctionne dans n'importe quel navigateur web moderne en utilisant un mélange de constructions emscripten de noyaux libretro et de code semi-dé-obfusqué provenant de https://www.emulatorjs.com/ . Nous travaillons à la transition vers des noyaux d'émulateur entièrement open source, mais pour l'instant, pour certains systèmes, le code le plus performant est un blob source fermé.3DO, Atari 2600, Atari 7800, Doom, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy, Jaguar, Atari LYNX, MSX, Nintendo 64, Nintendo DS, Nintendo Entertainment System, Neo Geo Pocket (color), Odyssey2, PC Engine (TurboGrafx-16), Playstation, Sega 32x, Sega CD, Sega Game Gear, Sega Mega Drive, Sega Master System, Sega Saturn, Sega SG-1000, Super Nintendo, Vectrex, Virtual Boy, Wonderswan (color).Toutes les ressources artistiques sont hébergées sur IPFS et réparties sur plusieurs grands fournisseurs ainsi que sur des serveurs d'amorçage.A ma grande surprise, pas du tout. Pourtant, il bénéficie pas de l’accélération graphique, tout est calculé par le processeur.En mémoire vive, il consomme 200-300 Mo et consomme peu de ressources.