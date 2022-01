Emulatorjs - Emulation basée sur le web dans le navigateur, portable sur presque tous les appareils pour de nombreuses consoles rétro. Un mélange d'émulateurs est utilisé entre Libretro et EmulatorJS.Les navigateurs web modernes sont devenus de puissants outils multiplateformes pour exécuter des applications. Récemment, mon intérêt pour l'exécution d'émulateurs rétro dans un navigateur web a été alimenté par la mise à jour du navigateur Edge des consoles Xbox actuelles et de dernière génération, qui est désormais basé sur Chrome, ce qui permet de jouer à des jeux rétro sans modifier le système lui-même. Le problème est que, pour ce faire, toutes les solutions actuelles sont pour la plupart des endroits sombres sur Internet, truffés de publicités, sans compter qu'il faut télécharger d'énormes fichiers depuis des serveurs distants chaque fois que l'on veut jouer à un seul jeu. Il n'existait pas de solution globale permettant d'héberger soi-même sa propre collection de jeux rétro sans avoir à télécharger des pages externes et à en modifier le code.EmulatorJS est un nouveau conteneur qui permet aux utilisateurs de scanner leur collection de jeux rétro et de générer une interface web pour naviguer, lancer et jouer aux jeux :Il est composé de deux parties :- Backend NodeJS - Pour le téléchargement/la numérisation des roms, la génération/gestion des fichiers de configuration nécessaires pour faire pointer le frontend vers eux, et le téléchargement des ressources artistiques nécessaires.- Front-end statique basé sur le web : un mélange de fichiers JSON pour les métadonnées, d'images png pour les logos et les fonds d'écran, de vidéos pour les aperçus de jeux, et la logique de base pour le lancement et l'exécution des jeux.Tout fonctionne dans n'importe quel navigateur web moderne en utilisant un mélange de constructions emscripten de noyaux libretro et de code semi-dé-obfusqué provenant de https://www.emulatorjs.com/ . Nous travaillons à la transition vers des noyaux d'émulateur entièrement open source, mais pour l'instant, pour certains systèmes, le code le plus performant est un blob fermé.Jouer sur une XboxL'interface utilise des ressources artistiques et copie le style d'autres interfaces populaires comme Hyperspin ou CoinOPS, car la navigation de base est basée sur le fait que j'ai testé le jeu sur ma Xbox avec une manette en utilisant uniquement les touches haut/bas/gauche/droite. Pour les noyaux basés sur libretro, vous pouvez faire apparaître un menu libretro en utilisant la combinaison de la manette dans le jeu : start+select+L+R. Pour les paramètres des noyaux basés sur l'émulateurJS, en général vous êtes SOL, l'émulateur intégré empêche les actions par défaut du navigateur et ré-entrer dans le jeu avec votre contrôleur après avoir quitté les contrôles du gamepad semble impossible avec le code actuel. Après avoir lancé un jeu, appuyez sur le bouton de sélection pour verrouiller la manette et assurez-vous que le bouton b ne déclenche pas une action de sortie plein écran ou de retour. Lorsque vous voulez quitter le jeu en cours, maintenez la touche Start enfoncée pendant 3 secondes pour quitter les contrôles du pavé numérique et appuyez sur B pour revenir en arrière, pour revenir aux contrôles du pavé numérique, appuyez simplement sur Start avec le curseur de votre souris virtuelle sur le jeu en cours et sélectionnez "utiliser les contrôles du pavé numérique". C'est un peu délicat, mais une fois que vous avez pris le coup, la navigation avec la manette uniquement est assez facile. Vous pouvez également brancher une souris et un clavier sur une Xbox, ce qui rend la navigation un peu moins encombrante si vous le souhaitez. Sur un clavier, les menus du jeu sont accessibles à l'aide de la touche F1.Par défaut, le navigateur Edge sur Xbox intègre l'overscan et rend la fenêtre beaucoup plus petite que le plein écran. Pour désactiver cette fonction, allez dans Paramètres > Affichage et son > Sortie vidéo > Fidélité vidéo et overscan > Bordure d'overscan, décochez la case à côté d'Apps.Ressources artistiques et P2PToutes les ressources artistiques sont hébergées sur IPFS et épinglées sur plusieurs grands fournisseurs avec des serveurs d'amorçage. J'ai fait ce que je pouvais pour créer un ensemble de base décent pour la plupart des émulateurs/jeux, mais nous avons définitivement besoin de l'aide de la communauté ici.Si vous utilisez ce conteneur et que vous le pouvez, pensez à faire suivre le port 4001 de ce conteneur vers l'internet pour aider à la distribution P2P des fichiers.