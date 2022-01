Comme vous le savez, la rétrocompatibilité c'est terminée pour le catalogue Xbox Original et Xbox 360.En vérifiant la liste de jeux rétrocompatibles, j'ai découvert que sur la centaine de jeux exclusifs à la première Xbox, seulement 14 sont rétrocompatible.Beaucoup pense a Jet Set Radio Future, mais il y a encore plus d'absences incompréhensible comme:Blinx 2 alors que le premier est disponibleStar Wars: Obi-Wan alors que le Xbox store est blindé de jeux StarWars. Celui exclusif n'est pas rétrocompatible....Je ne sais pas si un émulateur XBOX existe mais il y a de bons jeux qui auraient mérités d'être rétro...

posted the 01/09/2022 at 03:05 PM by liberty