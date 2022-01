SOFTWARE TOP10 NS Pokemon BDSP - 2.393.972 NS Mario Party Superstars - 725.701 NS Mario Kart 8 Deluxe - 250.631 NS Minecraft - 225.961 NS Animal Crossing New Horizons - 224.508 NS Super Smash Bros Ultimate - 223.746 NS BB Academy Brain vs. Brain - 191.786 NS Shin Megami Tensei V - 184.388* NS Ring Fit Adventure - 165.105 NS Momotaro Dentetsu SHRT - 154.974 HARDWARE (oct + nov + dec = total) NSwitch : 435.720 + 468.135 + 966.084 = 1.869.939 Playstation 5 : 72.890 + 28.324 + 75.116 = 176.330 Xbox Series X/S : 14.385 + 5.819 + 6.411 = 26.615

posted the 01/08/2022 at 08:10 PM by darkshao