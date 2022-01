Salut,J'avais demandé tout à lheure et un membre du site a repondu a savoir si on achetait un jeu sur le gamepass, est ce quil tournerait sur le GP ou sur la machine.. bon..Du coup la je vois yakusa kimawi à 20 euros et j'aimerai me faire le 1 et le 2 sachant que ya le 3,4, 5, 6 sur le gamepass. Le problème cest que je suis sur pc portable. La config de mon pc : Processeur AMD rysen 5 3500U with radeon vega mobile gfx 2,10 ghz .Carte graphique AMD Radeon (TM) vega 8 . Ram 8 go (5,95 utilisable) 2044 mo de memoire video. DirectX 12.Et la config minimale pour yakuza : graphique : NVIDIA geforce gtx 560 | amd radeon hd 6870. Processeur intel core i5-3470 | amd FX-6300. 4 go de ram. 1 go de mémoire video. DirectX 11.Vous pensez que ça peut passer:Au passage s'il y a des gens qui veulent tester le gamepass j'ai eu un abonnement (que pour les nouveaux clients) de 2 mois pour même pas 4 euros ici :https://www.eneba.com/fr/xbox-xbox-game-pass-ultimate-2-months-trial-subscription-xbox-one-windows-10-xbox-live-key-global?af_id=xboxy1