Salut à tous, Tout d'abord je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette année 2022. J'ai une question pour le gamepass PC, j'ai constaté qu'on pouvait acheter certains jeux. Je souhaite acheter Yakuza kiwami mais je voudrais savoir sil est acheté en version PC normale ou si cest une version dacces sur le gamepass. Question bête probablement, mais ayant un PC portable je ne pourrais me le prendre que si c'est par gamepass. Pour ceux qui veulent essayer le gamepass, voici un lien pour obtenir 2 mois pour une broutille, même pas 4 euros, c'est la que je l'ai acheté hier

posted the 01/06/2022 at 12:38 PM by effect