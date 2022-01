Le compte officiel de Housemarque, vient de publier une mystérieuse image avec pour légende "Another year, another cycle.."Faut-il s'attendre à un DLC pour Returnal, ajoutant du contenu, une suite, rien du tout ?Il faudra patienter pour avoir la réponse.

Like

Who likes this ?

posted the 01/05/2022 at 07:47 PM by leblogdeshacka