Bon voilà après quelques jour d'utilisation je donne mon avis sur la Xbox série X. N'ayant jamais eu de Xbox auparavant, ce fut donc une totale découverte. Le packaging déjà, simpa a déballer. La manette franchement est une vrai réussite. Excellente prise en mains, mais j'ai un peu galéré à cause de l'inversion total des touches x y a b par rapport à une manette Nintendo. J'étais habituer avec l'inversion A B vu que sur PlayStation c'était déjà inversé, mais le X Y m'a demandé un peu plus de temps. Moi qui pensais que les piles serait un prob

Who likes this ?

posted the 12/31/2021 at 08:54 AM by cyr