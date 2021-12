L'Odyssée était un projet de vaisseau spatial colonial lancé par une coalition internationale au début des années 2040 en réponse à l'escalade de la crise climatique.Cependant, en 2057, le projet a été annulé en raison de conflits financiers et le vaisseau a été abandonné en orbite.Far Zenith est un consortium constitué de 77 personnes parmi les plus riches du monde (mais dont l'identité est maintenue secrète). Il a pour objectif d'étendre la portée de l'humanité dans l'espace, et a racheté le projet en 2061.Le navire était équipé d'une version alpha d'Apollon, d'un espace de stockage pour au moins 200.000 zygotes cryogénisés, et de commodités pour un équipage de 60 à 70 personnes.Far Zenith a fourni des prototypes de chambres ectogènes (les chambres de clonage et d'élevage automatisé d'humain) au projet Aube Zéro, lui permettant de les utiliser dans les installations des berceaux Ilithye disséminés aux 4 coins du monde.Lorsque la peste de Faro s'est déclenchée, Far Zenith a accéléré le calendrier de reconstruction et de lancement de l'Odyssée. En 2065, leurs efforts se sont soldés par un échec lorsque l'Odyssée a explosé après avoir tenté de quitter le système solaire.Elisabet Sobeck, l'ingénieur principale du projet Aube Zéro, transmet un mail à son équipe :Elle dit bien éjecté et non détruit ou explosé. Donc il aurait juste quitté le système solaire ? C'est ce qui était prévu dès le départ.D'ailleurs un extrait du journal d'Elisabet qu'on obtient à la toute fin du jeu (même s'il est antérieur chronologiquement au mail ci-dessus), pose d'autres questions.Quelle destination ? Rien n'est stipulé... sauf dans un point de données totalement optionnel, perdu quelque part dans le monde d'Horizon :Sirius donc. C'est l'étoile la plus brillante du ciel terrestre, et une des plus proches de notre soleil (à 8,6 années lumière). Auraient-ils détecté une exoplanète habitable autour de Sirius ?On pourrait avoir un élément de réponse dans un autre point de données :Donc l'équipage n'est pas censé survivre au voyage, mais plutôt les embryons qui peupleront une exoplanète habitable. Pour eux ce serait l'inverse que sur terre : ils n'y aura pas Gaïa ni ses fonctions subordonnées, mais par contre ils auront accès à toutes les connaissances grâce à Apollon. Celui-là même qui a été effacé dans sa version terrestre par Faro.A propos de Faro, c'est lui l'homme le plus riche de la planète, grâce à ses robots pacificateurs. Ferait-il aussi partie de Far Zenith ?Et que ferait 200.000 personnes sur une planète habitable, en ayant accès à tout le savoir scientifique et technologique de l'humanité, pendant presque 1000 ans ?