Pour 2022, micro "ON" !! On fera des lives commentés de temps en temps dès janvier, probablement vers le 7 ou avant, ça dépend si je m'installe rapidement ou pas (je déménage le 1er). Donc merci de voter pour savoir quel jeu vous intéresse.

Like

Who likes this ?

posted the 12/28/2021 at 02:00 PM by ioop