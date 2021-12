Assez important pour que de nombreux médias s'y intéressent, TV Asashi a organisé un sondage auprès de 50K japonais et japonaises pour connaitre les 10 meilleurs jeux de tout les temps et il en ressort que Nintendo et Square Enix font la loi au pays du soleil levant:Ce qui donne:1 - The Legend of Zelda: Breath of the Wild2 - Dragon Quest 53 - Final Fantasy 74 - Animal Crossing New Horizons5 - Splatoon 26 - Dragon Quest 37 - Smash Bros Ultimate8 - Chrono Trigger9 - Final Fantasy X10 - Super Mario Bros 3