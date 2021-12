Je vais pas développé mon avis ou quoi que ce soit. Le scénario et ses problèmes, l'utilité ou non d'une suite. La résurrection et le concept de l'âme qui n'est pas respecté a moins que Neo et Trinity de Matrix resurections sont juste des robots sythétique...Je pense que le pire dans le film c'est Keanu Reeves. Je n'ai pas eu l'impression qu'il interprétait Neo, mais on avait juste Keanu Reeves, un mec un peu a coté de la plaque. J'avais l'impression de voir Keanu Reeves en interview (J'ai vue le film en VOSTFR)J'ai des souvenir comme quoi son interprétation dans le premier film était souvent critiqué. Mais putain la il ne joue même pas. Il a l'air bourré la plupart du film comme lors de la présentation de Cyberpunk. Un peu jovial, un peu perdu . Comme nous devant le film en faite..