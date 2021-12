Une série qui a fait une entrée fracassante dans nos vie mais qui est devenu une véritable vache a lait pour Ubi. Bien que Ubi a toujours su mettre les moyens pour chaque titre, a force d'en pondre un chaque année, il y a eu une overdose et lassitude de cette série. Bientôt 15 pige la série quand même!Votre top de la série Assassin's Creed ?Voila le mien:1- Assassin's Creed 12- Assassin's Creed 23- Assassin's Creed 2 Revelations4- Odyssey5- Black Flag6- Origins7- Rogue8- Assassin's Creed 2 Brotherood9- Chronicles10- Assassin's Creed 311- Liberation12- Unity13- Bloodlines14- Syndicate15- ValhallaJ'ai 54h de jeu sans DLC, si on enlève 4h pour le début et la fin, ça fait 50h de jeu ou on fait les mêmes chose ennuyantes. Cette ENORME fausse durée m'a fatigué et dégouter de faire les DLC.16- Altair's Chronicles17- DiscoveryA vous et a fortiori merci de votre participationalité