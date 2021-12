Spoiler :



(selon le plan, ça devait être Elisabeth)

Suite au leak de la semaine dernière, SNK a du revoir ses plans et nous présente Monkey MaximaAu passage, il complète la Team K' (avec K' et Whip)Ne me demandez pas pourquoi, la tête de Maxima me fait penser à ça:Sinon, je voulais partager mon ressenti sur la bêta de KOFXV du week-end dernier.Je fais définitivement partie des déçus et pas que pour le casting: le feeling est exactement le même que celui de KOF XIV avec une meilleure fluidité (ça se ressent vraiment et c'est une bonne chose) et une meilleure palette de couleur, les modèles des personnages sont quasi pareilles (on est clairement dans une politique de recyclage genre Smash Bros Wii U --> Ultimate ou encore DOA 5 --> DOA 6).J'ai beaucoup joué avec mon trio K', Terry Boregardet Ryo Sakazaki et bien qu'il y a quelques maigres changements (Terry qui récupère son power dunk par exemple), on est vraiment loin d'avoir l'impression de passer à un nouveau jeu.C'est pour ma part très décevant car quand SNK a officialisé KOFXV a l'EVO 2019, le message était "Evolving the new heights" (Evoluer vers de nouveaux sommets) et lors du 1er trailer ils nous ont balancés le slogan "shatter all expectations" (briser toutes les attentes).Je ne vois pas les nouveaux sommets et encore moins les attentes brisés.. (enfin oui, mais pas dans le bon sens). C'est juste un "KOF XIV" version 2021 qui fait honneur a la PS4 cette fois.Mes attentes on en effet été brisés car je m'attendais a bien + qu'une palette de couleur mieux utilisé.De plus, KOFXIV, c'était 50 persos day one (58 au total) et là on nous annonce que 39 (soit 11 de moins!!) mais avec un plan sur de nombreuses années pour nous proposer du DLC (je critique pas la pratique, mais vu le peu d'effort sur KOF XV, ils auraient du proposer également 50 persos de base).Je pense que ceux qui ont zappés KOF XIV (ceux qui n'y ont jamais joué!) peuvent se jeter directement sur ce KOF XV car ça reste une valeur sûr du fighting game et ils vont le découvrir avec un œil vierge.Pour les autres, c'est selon l'amour que l'on porte a SNK. Je sais que de nombreux joueurs de KOF XIV semblent emballer (mais bon, c'est des fanatiques, ils étaient foutus dès l'annonce du jeu!)Pour la petite info, j'ai joué sur PS4: il y a donc a peu près le même aliasing que KOF XIV, et j'ai l'impression que les temps de chargements étaient plus courts par contre. (je n'ai aucun retour de la bêta sur PS5 au niveau de l'affichage (mais ça doit être du 4K) et surtout sur les loadings).