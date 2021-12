Nintendo

Pour les 3 grandes zones :Officiel fin septembre 2021 : 22.06m+ chiffres Famistu au 12 décembre : + 1.22mTotal : 23.28mOfficiel fin septembre 2021 : 36.31m+ NPD octobre et novembre : 0.71m et 1.13m soit + 1.84msous-total : 38.15m+ au 11 décembre selon VGchartz : 1.10mTotal : 39.25mOfficiel fin septembre 2021 : 34.49m+ au 11 décembre selon VGchartz : 2.52mTotal : 37.01msoit au 11 décembre, Total : 99.54mLa Switch tourne en ce moment aux alentours des 1.25m par semaine, ce qui nos donne environ du 100.75m LTD au 18 décembre.