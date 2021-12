En 2065 l'intelligence artificielle Gaïa destinée à sauver le monde prend vie sous l'impulsion d'Elisabet Sobeck, la plus éminente scientifique de l'époque.Ted Faro, responsable de cette fin du monde, insiste virulemment pour y incorporer un "kill switch" : Hadès.1000 années passèrent, dont vous pouvez retrouver la chronologie résumée ici :Le 26 août 3040, un mystérieux signal est envoyé à Gaïa qui fait que Hadès devient conscient et tente de stopper le processus de terraformation et d'éradiquer à nouveau toute forme de vie.Le même jour, le berceau "Ilithyie E9" reçoit l'ordre de commencer la gestation de #LK1A1-4510, un clone d'Elisabet Sobeck, qui n'est autre qu'Aloy.Ce pourrait-il que Sobeck ne soit pas la seule à avoir transmis son code génétique ? Qu'Aloy ne soit pas la seule clone ?Ted Faro est devenu instable à cause de son sentiment de culpabilité (le génocide de 10 milliards d'êtres humains, ce n'est pas rien). Après être devenu milliardaire grâce à ses robots de guerre, il pense maintenant que la technologie est dangereuse, qu'il ne faut pas que les humains du nouveau monde y aient accès. Il s'en assure en effaçant Apollon (un programme contenant tous le savoir technologique et scientifique de l'humanité), et en tuant tous les gens qui pourraient être au courant.Ce pourrait-il que lui aussi ait un clone quelque part qui, comme Aloy, s'ignore ? Car seul le code génétique est transmis, pas la mémoire.Qui est cet homme qui parle dans le dernier trailer ? Qui aurait assez d'importance pour être présent dans cette vidéo ?On ne le voit que de dos, mais son équipement et ses paroles, laissent penser que ce n'est pas un personnage anodin.Autres mystères :Qui sont les maîtres d'Hadès, comme Sylens lui demande ?Qui a envoyé le signal à Gaïa ?L'Odyssée, le vaisseau spatial colonial pour fuir la planète, a-t-il réellement explosé ?