Alors c'est pas celle qui aura des putains d'effets de leviers ou celle qui me rendra riche. C'est pour moi celle qui combine le meilleur du tangible et de l'intangible. C'est le stable coin VeraOne.Pour faire simple, un VRO équivaut à un gramme d'or au cours spot. Sachant que les cours sont trafiqués via les contrats ETF et que les monnaies fiat semblent tout droit se diriger vers leur valeur initiale (c'est à dire 0), c'est un excellent moyen de détenir de l'or tokenisé.Va falloir que j'épluche le sujet de stable coin comme le Dai ou le Terra Luna.