Je parle de Face à Baba avec Hanouna qui a invité Zemmour face à 10 autres personnes, souvent très opposées à lui.



Moi perso, même si le respect s'est perdu par moments, j'ai trouvé ça bien plus dynamique et intéressant dans le fond et la forme, que ce qu'on nous sert depuis un moment dans les débats politiques télévisés… ça change de la fausse interview qui n'a servi à rien d'Emmanuel Macron sur TF1 le jour avant!



Et vous, vous en avez pensé quoi?