Le 20 novembre 2021, le président du Salvador, Nayib BUKELE a annoncé que son pays allait révolutionner le financement des États en matière d’émissions obligataires en devenant le tout premier pays à émettre de la dette en utilisant Bitcoin et son réseau ! C’est un véritable séisme dans le secteur de la finance. En effet, le marché obligataire des États alimente les rentes faciles d’un petit nombre de grandes banques très proches des gouvernements les plus puissants de ce monde. Si vous vous demandez en quoi Bitcoin peut être révolutionnaire, alors regardez cette vidéo jusqu’à la fin… Vous allez très vite comprendre pourquoi les Goldman Sachs, JP Morgan et autres mastodonte de la finance ne vont pas du tout apprécier la blague!

posted the 12/17/2021 at 09:10 AM by sussudio