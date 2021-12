A vos risques et périls, mais une liste trainait depuis quelques semaines et aujourd'hui elle semble se confirmer (écran à l'appui).En gros pour les paresseux (trad google) :

- Les autres personnages de la liste de base sont Maxima, Kula et Elisabeth - Le sous-boss s'appelle Re Verse - Le boss final s'appelle Otoma=Raga - Équipe DLC 1 - Rock, B. Jenet, Gato - Équipe DLC 2 - Geese, Billy, Yamazaki - Équipe DLC 3 - Orochi Yashiro, Orochi Shermie, Orochi Chris -Équipe DLC 4 - Haohmaru, Nakoruru, Darli - Re Verse sera un personnage DLC à entrée unique - Otoma=Raga sera un personnage DLC à entrée unique - Omega Rugal sera un personnage DLC à entrée unique

posted the 12/15/2021 at 09:04 PM by xenofamicom