J'ai pas de billes sur ce projet mais vu que personne en parle sur Gamekyo, autant le faire connaitre au plus grand nombre.Ultra est une plateforme de distribution de jeux vidéo conçu par des français qui vous permet d'acheter mais aussi de revendre vos jeux tout comme Robot Cache (voir les articles précédents).Points intéressants :- Projet soutenus comme Robot Cache par AMD mais aussi Ubisoft et d'autres : https://ultra.io/company - 12% de frais contre 30% chez les concurrents,- Certains membres ont participer à un projet de console pour le marché chinois avec AMD (projet avorté),- Une capitalisation de 1,3 milliards d'euros pour un jeton à 1,26 euros,- 1 milliards de jetons avec une inflation à 1% par an,- Peu de concurrence à part Robot Cache (ce dernier se lance sur la blockchain Casper, projet sous évalué),De plus, Steam semble ne pas vouloir entendre parler des NFT contrairement à Epic : https://journalducoin.com/nft/steam-chasse-jeux-cryptos-et-nft/