Bonsoir,



SPOIL LA FIN:



Décidément ce jeu m'aura fait chié jusqu'au bout! Avec son ENORME fausse durée et ça manière de débloquer la quête principale...BREF:



J'ai "alliancé" Hamtunscire SANS tué le roi Alfred, ensuite fait un tour avec Sigur en Norvège, affronter Basim et d'ailleurs c'est ce dernier qui prend le contrôle de l'animus. Et...voila! Les seuls quêtes qui me reste, c'est les quêtes annexe du genre les DLC, Asgard etc.



Donc c'est tous pour la trame principale ? Aucun générique ? J'ai fini le jeu ou quoi ???



Merci







*Cet article s'auto-détruira quand j'aurais la réponse*