Frank Brian Fargo (né le 15 décembre 1962) est un concepteur, producteur, programmeur et dirigeant américain de jeux vidéo, fondateur d'Interplay Entertainment, inXile Entertainment et Robot Cache.



Robot Cache, S.L. est une société de jeux vidéo créée pour permettre l'achat et la vente numériques de jeux vidéo. Elle a été fondée en janvier 2018 par Brian Fargo, et a atteint la bêta ouverte en mai 2020.



Visant à être un concurrent direct de Steam, la vitrine numérique de Valve, les différences de Robot Cache permettent aux utilisateurs de vendre des jeux par le biais de la blockchain cryptée du service, réduisant ainsi le coût d'exploitation de la vitrine. Il est soutenu par une nouvelle cryptocurrency, IRON, que les vendeurs minent ou reçoivent et qu'ils peuvent utiliser pour acheter des jeux parallèlement à des fonds du monde réel.



Histoire

Robot Cache a été fondé en janvier 2018 par Brian Fargo, le fondateur d'InXile Entertainment. Lee Jacobson occupe le poste de directeur général, et Mark Caldwell celui de directeur de la technologie[1] Laura Naviaux Sturr, anciennement de Daybreak, a été CMO et COO en 2018 et 2019, avant de partir pour Amazon Game Studios[2][3].



Robot Cache prévoyait une introduction en bourse de 15 millions de dollars américains[4][5] En septembre 2018, Robot Cache avait obtenu[clarification nécessaire] environ 3 millions de dollars américains en IRON de Millennium BlockChain, une société d'investissement, avec la possibilité d'obtenir jusqu'à 7 millions de dollars américains si souhaité[6].



En décembre 2019, AMD a rejoint la plateforme[7][8].



Le 12 mai 2020, Robot Cache a été lancé en tant que bêta ouverte[9].

Nous testons un tout nouveau concept radical qui permet aux joueurs de vendre leurs jeux numériques après avoir fini d'y jouer. Vous avez certainement vendu vos anciens CD de jeux en magasin, mais Robot Cache veut désormais pousser ce concept et englober le monde numérique. C'est uniquement possible grâce à l'aide des éditeurs et développeurs, et nous les remercions de leur confiance.



C'est un projet qui n'a jamais été tenté, alors nous vous remercions de votre patience pendant que nous testons ce type de magasin de jeux vidéo numérique. Nous prévoyons entre autre d'alterner nos listes des 10 meilleurs jeux pour donner de la visibilité à plus de jeux, d'avoir une section dédiée aux développeurs internationaux, de distribuer des jeux basés sur des chaînes de blocs et finalement d'ouvrir certains de nos codes sources vous permettant d'élargir encore plus ce concept que ce que l'on aurait pu imaginer.



Avec votre aide, nous espérons lancer un tout nouveau paradigme permettant d'acheter des jeux numériques, et peut-être plus tard inclure d'autres formes de divertissement. Amusez-vous bien !

Aujourd'hui, CasperLabs est heureux d'annoncer un partenariat avec Robot Cache, la première plateforme de distribution et de revente de jeux vidéo alimentée par blockchain au monde.



Alors que de plus en plus de sociétés de jeux migrent vers Web3, Casper émerge comme un réseau d'entreprise convaincant pour les développeurs de tous niveaux d'expérience. Grâce à la plateforme de distribution de jeux pour PC de Robot Cache, les joueurs pourront bientôt acheter, jouer et vendre des jeux tout en gagnant des récompenses sur le réseau Casper dans plus de 150 pays - tout en traçant sans effort la propriété du contenu sur la chaîne. Robot Cache étudie également de nouvelles façons pour ses utilisateurs de gagner des récompenses sur Casper, afin d'encourager davantage le jeu et la participation à l'écosystème.



Un nombre croissant d'organisations choisissent de construire avec Casper en raison de son évolutivité et de sa sécurité, citant son prix du gaz plus prévisible et plus rentable, sa facilité de migration pour les applications existantes et son modèle de consommation d'énergie plus respectueux de l'environnement. Le mécanisme unique de preuve d'enjeu de Casper joue un rôle clé en tant qu'outil de gestion des droits numériques pour Robot Cache, en protégeant la technologie de jeu propriétaire, en fournissant une visibilité de la "chaîne de propriété" et en appliquant la gestion des droits numériques. En plaçant la chaîne de propriété sur Casper, Robot Cache permet un niveau de transparence sans précédent et augmente sa capacité à suivre précisément les ventes de jeux et l'historique des jeux.



"La blockchain Proof of Stake de Casper est la solution idéale pour donner aux créateurs de jeux et aux joueurs du monde entier un écosystème qui prend en charge la création, le jeu et la revente avec une chaîne de propriété vérifiée", a déclaré Lee Jacobson, PDG de Robot Cache.



"Il est passionnant de voir Robot Cache apporter sa bibliothèque de contenu diversifiée et sa plateforme centrée sur le client au réseau Casper, et nous sommes impatients de soutenir leur croissance au sein de notre écosystème en pleine expansion", a déclaré Mrinal Manohar, PDG de CasperLabs. "Les jeux numériques et les esports se classent parmi les industries à la croissance la plus rapide aujourd'hui, et je suis enthousiaste de voir la première place de marché de jeux vidéo basée sur la blockchain au monde se construire sur Casper."

