Je viens de terminer le jeu principal. Après je me lance dans l'histoire de Steph...Vous en avez pensés quoi ?Je l'ai bien aimé. On se retrouve un peu comme dans le premier. En mode enquête (enfin de manière moins spectaculaire que le premier), quêtes secondaires ayant une petite impact, découvertes des pouvoirs… les personnages attachants…une map très petite mais ce n'est pas comme le second ou le changement était justifié...C'est vraiment un petit retours au source je trouve, avec le choix du départ ou non, avec qui…