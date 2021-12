Le 20 décembre à 19h (heure japonaise), soyez en live pour découvrir des nouvelles informations sur le hérisson le plus rapide de la terre (à défaut d'être le plus vendu).Baptisé "Sonic Station Live 30th anniversary", sega nous promet de nombreuses informations dont un retour sur Sonic Frontiers.Vu le triste teaser de Sonic Frontiers, j'espère qu'ils vont annoncer une compilation de Sonic Adventures 1 et 2 sur PS4/5, Xbox et Switch... faut sauvegarder les bons souvenirs du personnage qui a été le plus virulent concurrent de Mario.