J'allais vous demander quelle était votre Miss préférée mais mdr:«Miss France n’est pas un concours contre-nature!»: Geneviève de Fontenay s’insurge de la possible participation de candidates transgenresDans un communiqué, l’ancienne présidente du comité Miss France a estimé «inconcevable de modifier le règlement» du concours qui selon elle n’est destiné qu’aux candidates nées de sexe féminin.Au lendemain de sa rencontre avec les 29 participantes à l’élection Miss France 2022 au Zénith de Caen, Élisabeth Moreno a dévoilé une des évolutions envisagées pour le concours de beauté avec Alexia Laroche-Joubert, la nouvelle présidente de la société Miss France. Invitée sur CNews, la ministre déléguée à l’Égalité femmes-hommes a en effet assuré que la participation de candidates transgenres était «envisageable». «Ça fait partie des discussions que nous avons eues avec Alexia Laroche-Joubert et nous sommes en cours de réflexion sur ce sujet», a-t-elle répondu à Jean-Pierre Elkabbach. «On peut être très beau à l’intérieur et on peut être très beau aussi», a-t-elle estimé en dirigeant sa main vers sa tête.À quelques kilomètres de là, à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), le sang de Geneviève de Fontenay n’a fait qu’un tour. En effet, la dame au chapeau de 89 ans, qui n’a jamais caché ses opinions, s’est dite «choquée» dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. «C’est une profonde injure aux soixante années de ma vie pendant lesquelles je me suis battue pour donner à Miss France une image respectée et respectable, qui met en valeur les jeunes filles saines de corps et d’esprit!», a-t-elle écrit avant de rappeler l’article premier du règlement du concours de beauté qui stipule que «sont admises à participer aux élections [...] les personnes nées de sexe féminin, françaises de naissance ou naturalisées, d’une taille minimum d’1m70 sans talons, célibataires, ni divorcées, ni veuves, ni pacsées, sans enfant et ne vivant pas en concubinage».Selon Geneviève de Fontenay, «“Miss” signifiant “Mademoiselle”, il est inconcevable de modifier le règlement!» Ce que semble oublier la dame au chapeau c’est que depuis son éviction du comité Miss France, le règlement a connu quelques changements. Et contrairement à ce qu’elle dit, il faut «être inscrite à l’état civil comme étant de sexe féminin» et non forcément «née de sexe féminin» pour participer au concours.Vraisemblablement très remontée, Geneviève de Fontenay a souligné que: «Miss France n’est pas un concours contre-nature! C’est une élection qui symbolise l’élégance dans une ambiance saine et nationale!». Et de conclure: «Il faut arrêter de saccager l’image de Miss France!» Des propos que certains, comme Jean-Luc Romero, adjoint à Anne Hidalgo à la mairie de Paris, jugent homophobes.En 2019, Geneviève de Fontenay s’était retrouvée au cœur d’une polémique après avoir donné son avis sur le projet de loi permettant la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires. «Quand on veut faire une loi pour dire qu’à la naissance, un enfant n’aura pas de père à la demande des lesbiennes, je pense que ça ne peut pas marcher. Et ça, je suis contre», avait-elle déclaré sur le plateau de «Touche pas à mon poste!» Copieusement critiquée par les téléspectateurs sur les réseaux sociaux, elle avait fait parvenir quelques jours plus tard un communiqué au talk-show de C8 sous la forme d’une mise au point. «Je comprends que mes propos aient pu blesser certaines personnes. Néanmoins, je suis une femme de convictions et d’engagements qui a toujours porté haut certaines valeurs. Ceux qui me connaissent le savent, je ne suis pas homophobe, ni lesbophobe, ni transphobe. Je suis simplement opposée à la PMA pour les couples de même sexe. C’est mon opinion, uniquement mon opinion, et je souhaite qu’on la respecte car nous sommes en démocratie. Je refuse que le tribunal des réseaux sociaux, par un lynchage médiatique, me dictent une façon de penser.»