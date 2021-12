De par sa puissance. Et son excellent rapport qualité/prix.



Pendant longtemps j'ai été septique sur sa puissance, mais faut bien reconnaître avec du recul que cette console est bien plus puissante qu'on le pense, et que si on a une TV Full HD, avec le Gamepass, elle peut être vraiment excellente.



Pour avoir vu tourner dessus FH5 (quasi le même que sur XSX en 1080) et Flight Simulator (y a pas une différence énorme avec la version XSX hors réso encore une fois).

Idem pour Matrix sous UE5, c'est juste délirant

On peut dire qu'elle en a vraiment sous le capot cette petite console.



A 300 balles je sais pas (50 balles de moins qu'une Switch Oled tout de même), mais certains pourraient se régaler lorsque elle sera à 250, voir 200 balles. Ca sera un excellent rapport qualité prix.

Et même pour ceux qui ont un écran 4k elle a un bon upscale.

Sans oublier le VRR, Dolby Atmos et Vision.



Elle pourrait être fortement intéressante, notamment pour ceux qui la veulent que pour le Gamepass et les exclus Xbox.

Après c'est une console 100% demat mais quand tu vois que Halo Infinite n'est même pas sur le disque...



Et si ceux qui ont une PS5, veulent pas claquer 500 balles pour une console juste pour des exclus, la Series S sera parfaite pour ces joueurs là.

Genre le gars qui veut jouer a 2 ou 3 jeux xbox par an, c'est juste le top.



Même si je sais que sur Gamekyo beaucoup la trollent, elle le mérite pas au final.