"Créée par les membres de l'équipe du film original, dont Lana Wachowski, la démo passe d'une cinématique d'un réalisme à couper le souffle à une expérience de tir à la troisième personne au rythme effréné, avec une séquence de poursuite en voiture pleine d'action, et propose également un monde ouvert riche et très détaillé à explorer.

Entrez dans le monde de l'une des franchises d'action les plus emblématiques jamais créées et explorez l'avenir de la narration et du divertissement interactifs."

La vidéo d'IGN montre un peu plus de bidouillage dans les options dans la partie monde ouvert :