InterPlanetary File System (ou IPFS, système de fichier inter-planétaire), est un protocole pair à pair de distribution de contenu adressable par hypermédia, conçu à l'origine par Juan Benet. L'implémentation principale d'IPFS est un logiciel libre dirigée par l'Interplanetary Networks3.

De nos jours, les données ne cessent d’augmenter. Nos utilisations évoluent depuis la création d’Internet. De nombreux objets connectés voient le jour suite à l’innovation (montre, balance, lunette…) et enregistrent une quantité de données de plus en plus importante. C’est ce qu’on appelle les données de masses. D’un autre côté, l’aspect confidentiel et sécuritaire de ces données est pointé du doigt. Pourquoi les géants d’Internet disposent-ils du droit de revendre les données personnelles des utilisateurs ? Ne serait-il pas plus sécurisé de stocker nos informations de manière décentralisée ? Le projet Filecoin grâce à l’IPFS (Interplanetary File System) propose une solution pour développer le stockage décentralisé.

Voici un des projets que je suis de près, IPFS ainsi que la crypto Filecoin. L'objectif du projet est de proposer un internet véritablement décentralisé. Voici les meilleures vidéos sur le sujet. Perso avec Theta, ce sont les deux technos qui ont un énorme potentiel à l'avenir.Bon visionnage!Vidéo en anglais qui explique comment IPFS peut opérer comme un CDN (Contens Delivery Network) et baisser les coûts d'exploitations des centres de données centralisés.