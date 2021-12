Je vais vous présenter les projets cryptos qui me parle le plus ces derniers temps. Je cherche principalement à diversifier mes actifs et à soutenir des projets à fort potentiel. Je vise le long terme pour ma part.Et bien sûr, il faut que ces projets soient proche de mes valeurs (pas de spéculation, technologie concrète, crypto adossé à du tangible, pas financer des industries illicites). Je me méfie encore pas mal des cryptos mais la technologie blockchain à le potentiel de révolutionner pas mal de secteurs.C'est partis!Navigateur que j'ai découvert en 2017 à mon centre de formation.- Il est basé sur le projet open-source Chromium,- Puissant filtre anti-pub,- Réseau Tor,- Duckduckgo par défaut,- Wallet en natif,- Crypto-monnaie BAT (Basic Attention Token),Brave va vous proposer des publicités utilisant et vous rémunérer à chaque fois qu'une publicité vous sera proposée. Elle vous rémunère également lors de votre navigation sur internet en général dans un degrés moindre. Par exemple depuis que je l'utilise ce matin, j'ai gagner 0,20 cts USD mais cela peut augmenter davantage.Le BAT vaut dans les 1,20 euros actuellement et moins au moment de sa sortie pour ceux qui ont eu le nez creux.Gamekyo devrait se mettre en partenariat avec eux, cela ferait une source de revenus supplémentaire vu que pas mal d'entre nous tournent avec des bloqueurs de pubs.C'est un peu le métal argent digital au coté de l'or digital qu'est le Bitcoin. Je suis ça de prés sachant qu'en 2017 quand notre prof nous en parler, le jeton était dans les 500 euros. Enfin, au delà de l'aspect financier, si la mise à jour 2.0 est un succès, sa côte risque d'augmenter et l'idée des smart-contract est vraiment géniale.Par encore tout saisis les fonctionnalités (je suis novice et curieux) mais je m'intéresse beaucoup aux concurrents de Etherum comme Cardano, Elrond, Avalanche, Polkadot ou Solana.Crypto 100% française. Adossé à de l'or physique backé chez AuCoffre.com, c'est celle que je privilégierai à l'avenir avec l'offre Veracash. C'est la plus compatible avec mes valeurs en tout cas (stabilité, actif tangible).Enfin, Les projets que je soutient le plus sont ces derniers. il y a Lokinet/Session que je suis de près qui fonctionnent le token Oxen.Session est une messagerie cryptée et décentralisée basé sur Signal et utilisant le réseau Lokinet.LokinetAinsi que Sia et ses dérivés (Skynet, SiaStream) qui propose du stockage décentralisée en concurrence directe avec les offres Azure, AWS et cie.