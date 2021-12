Le teasing se fait sur Twitter ou le compte officiel de Sonic the Hedgehog a tweeté:"Hey @geoffkeighleyas-tu des invitations en trop pour les TGA?", ce a quoi ce dernier a répondu " Attends tu ne me suis même pas lol "Le compte du herisson fini part un:"Je te suis maintenant parce que tu as été assez cool pour nous brancher avec une invitation supplémentaire"On rappelle que le prochain Sonic en 3D a été teasé via une courte video, qu'il devrait s'appeller Sonic Ranger et etre un Open World