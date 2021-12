Dans le monde des semi-conducteurs, une affaire est décrite comme « le casse du siècle ». L'entreprise britannique ARM, qui s'est développée en Chine, est victime d'un conflit sur la propriété de sa filiale, ARM China. Son patron, qui s'avère indéboulonnable, est accusé de faire sécession et de prendre son indépendance, en chipant les technologies mises à disposition sous licence par la maison-mère.

Pendant que Nvidia est en prise avec les autorités de régulations britanniques et bientôt européennes sur le rachat d’Arm, la filiale chinoise de l’entreprise est en révolte contre sa maison mère.

Alors que le rachat de la compagnie britannique par Nvidia est toujours d’actualité, la branche chinoise d’ARM vient de prendre son indépendance.

Si l’on avait la possibilité de remonter le temps et réparer ses erreurs, une des choses qu’ARM Holdings, l’entreprise britannique de conception de processeurs ARM, aurait sûrement faite aurait été de refuser de créer ARM China, sa filiale basée en Chine. Et pour cause, ARM China est aujourd’hui aux mains d’Allen Wu, un PDG « voyou » qui refuse de quitter les rênes de l’entreprise après que le conseil d’administration d’ARM China a voté favorablement pour l’éjecter de ce poste. Encore pis, sur l’instigation d’Allen Wu, ARM China a pris son indépendance face à sa société mère ARM Holdings en portant le nouveau nom Amou Technology Co. Holdings tout en exploitant les acquis cédés à ARM China.

Le processus d’achat d’ARM, spécialiste britannique des architectures de semi-conducteurs, par le fondeur américain Nvidia se heurte à un obstacle de taille : la prise d’indépendance de la filiale chinoise du groupe, ARM-China, qui agit depuis plus de deux ans comme une entreprise indépendante, et menace de faire sécession.

Si le sujet d’Arm et de la Chine revient sur le dessus de votre Comptoir favori, alors vous avez sûrement pensé au blocage du rachat de la firme britannique par NVIDIA, et pourtant, ce n’est pas de cela qu’il est question aujourd’hui. Tout commence en 2018, lorsqu’Arm a décidé de vendre une partie de sa filiale chinoise — 51 % très exactement —, Arm China, à des investisseurs locaux, créant par la suite une Joint Venture si habituelle dans le pays, avec les droits exclusifs de distribution de matériel Arm sur le pays. Au passage, la firme en a profité pour s’en mettre plein les fouilles, empochant la coquette somme de 775 millions de dollars.

C'est plus Dallas là mais Shanghai!!!!! News qui date de fin août (merci @mafacenligne) mais qui illustre bien la guerre que se livre les Etats-Unis et la Chine dans le domaine des semi-conducteurs.Pour résumer :- Softbank qui possède ARM, société anglaise leader dans les processeurs à basse consommation crée une joint-venture avec un consortium chinois. En créant ARM China, elle signe un contrat 49/51 et empoche 775 millions de dollars,- En signant ce contrat, ARM transfère sa propriété intellectuelle à sa filiale qui a l'exclusivité sur le territoire chinois. En contrepartie, elle touche un pourcentage sur chaque vente effectué,- En 2020, tout se gâte. Le patron d'ARM China, Allen Wu est accusé de conflits d’intérêts. Des procédures sont engagés pour le destituer, sans succès,- ARM limite les transferts de nouvelles technologies,- ARM China fait sécession, se nomme Amou Technology Co. Holdings et annonce qu'en plus des architectures obtenus auprès de ARM Holding, ils en développent de nouvelles,